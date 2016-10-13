SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FurMark 2

В данном списке представлены программы для замены FurMark 2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FurMark 2, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Novabench
Novabench

Версия 6.2.1

Программа для проверки производительности компьютеров

Оценок пока нет
Cinebench
Cinebench

Версия Unknown

Программа для теста произволительности видеокарты и процессора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Geekbench
Geekbench

Версия 7.1.0

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
FurMark
FurMark

Версия 1.39.3.0

Программа для тестирования производительности видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (14)
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Prime95
Prime95

Версия 30.8

Программа для тестирования производительности и стресс-тестирования процессоров

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
3DMark 06
3DMark 06

Версия 1.2.1

Стандарт тестирования 3D-графики.

Оценок пока нет
Heaven Benchmark
Heaven Benchmark

Версия 4.0

Heaven Benchmark

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
3DMark 05
3DMark 05

Версия 1.3.0

Создание графиков...

Оценок пока нет