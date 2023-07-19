SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free Virtual Keyboard

В данном списке представлены программы для замены Free Virtual Keyboard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free Virtual Keyboard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Hot Virtual Keyboard
Hot Virtual Keyboard

Версия 9.5

Виртуальная графическая клавиатура для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Comfort On-Screen Keyboard Pro
Comfort On-Screen Keyboard Pro

Версия 9.5.0.0

Экранная клавиатура для Windows

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