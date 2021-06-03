Free Virtual Keyboard — виртуальная клавиатура для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Программа распространяется бесплатно. Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык (местами отсутствует в настройках).

Виртуальная клавиатура Free Virtual Keyboard

Free Virtual Keyboard — одна из самых простых в использовании экранных (виртуальных) клавиатур, предназначенных для ввода текста в компьютер только при помощи мыши (или тачпада ноутбука). Программа не требует установки (существует и инсталлируемая версия), имеет минимальное количество настроек и при этом поддерживает все языки и раскладки, присутствующие в системе Windows, установленной на пользовательском компьютере.

Из настроек Free Virtual Keyboard:

Возможность установки уровня прозрачности виртуальной клавиатуры.

Наличие нескольких вариантов видов экранной клавиатуры, отличающихся количеством клавиш: "Standard + Arrows" (вид стандартной клавиатуры со стрелками), "Compact" (клавиатуры с минимальным количество клавиш), "Narow" (компактная клавиатуры с боковыми цифровыми клавишами) и другие.

Наличие нескольких вариантов цветового оформления виртуальной клавиатуры (присутствуют как светлые, так и темные темы).

А также три активируемые опции: "Разрешить повтор нажатия" (если опция активна, при длительном удержании клавиши будет осуществляться бесконечный ввод буквы/символа/цифры); "Растягивать по ширине" (размер клавиатуры будет соответствовать ширине экрана), "Зафиксировать размер окна" (размер окна Free Virtual Keyboard можно изменять вручную — чтобы зафиксировать его, нужно активировать данную опцию).

Таким образом, Free Virtual Keyboard — программа, рассчитанная на пользователей, нуждающихся исключительно в вводе текста и/или запуска каких-либо системных функций при помощи горячих клавиш без использования физической клавиатуры. Никаких дополнительных "навороченных" функций в приложении более нет.