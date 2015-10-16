SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Free PDF Reader

В данном списке представлены программы для замены Free PDF Reader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Free PDF Reader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

ABBYY PDF Transformer
ABBYY PDF Transformer

Версия 3.0

Распознавание документов и преобразование PDF

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
PDFCreator
PDFCreator

Версия 5.1.1

Конвертер в PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
Foxit PDF Creator
Foxit PDF Creator

Версия 3.1

Создание и редактирование PDF-документов

Оценок пока нет
PDF-Tools
PDF-Tools

Версия 4.0.308

Редактирование PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)