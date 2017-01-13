В данном списке представлены программы для замены FPS Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FPS Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FPS Monitor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FPS Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FPS Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FPS Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 4.6.6
Программа для разгона видеокарт
Версия 3.28.0.417
Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia
Версия 6.2.4.2083
Запись видео с экрана монитора
Версия 10.7.9.0
Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS