SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FPS Monitor

В данном списке представлены программы для замены FPS Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FPS Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)