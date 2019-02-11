SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Foxit PDF Editor

В данном списке представлены программы для замены Foxit PDF Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Foxit PDF Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
PDFgear
PDFgear

Версия 3.0.0

Программа для работы с PDF-файлами

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
PDFStorm Desktop
PDFStorm Desktop

Версия 1.0.0

Программа для открытия и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Combine
PDF Combine

Версия 7.1.0.10

Программа для объединения PDF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDF-to-Word
PDF-to-Word

Версия 4.1.5

Программа для конвертации PDF-документов в Word (DOC).

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)