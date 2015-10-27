Foxit PDF Editor – программа для обработки PDF-документов. Доступна версия Install (нужно устанавливать, как любую программу) и Portable (запускается со сменного носителя и не требует инсталляции).
Функции Foxit PDF Editor:
- Редактирование PDF-файлов в полном или постраничном режиме.
- Редактирование текста непосредственно в документе.
- Вставка или удаление информации в документ и отдельный лист.
- Мультиязычная проверка орфографии.
- Возможность заполнения готовых бланков PDF.
- Слияние многостраничных PDF-документов в один файл нужного формата.
- Вставка ссылок и дополнительных символов.
- Экспорт и конвертирование в XML.
- Защита документа паролем.