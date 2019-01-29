FixWin 10 — небольшая утилита для исправления различных системных ошибок Windows 10. Программа полностью бесплатная, работает в системах 32/64-бит и не требует установки (можно запускать с флешки). Русский язык не поддерживается.

Как пользоваться FixWin 10?

По большей части программа FixWin 10 устраняет ошибки путем запуска встроенных в систему диагностических средств, перенастройки системных параметров, исправлений записей реестра и т.д. Удобство использования утилиты обусловлено тем, что большое количество распространенных ошибок в Windows 10 может быть устранено всего в несколько кликов.

Перечень исправляемых утилитой FixWin 10 ошибок достаточно широк и постоянно увеличивается. Все неисправности Windows 10, с которыми успешно справляется программа, разбиты на несколько основных разделов (они же — название вкладок в самом приложении):

File Explorer. Из данного раздела осуществляется устранение ошибок, в основном связанных с работой файлового менеджера «Проводник». Например, FixWin 10 может прийти на помощь в следующих ситуациях:

Исчезновение корзины с рабочего стола.

Исчезновение из «Панели управления» раздела с настройками «Проводника»

В «Проводнике» перестали отображаться эскизы мультимедиа-файлов.

Системой и/или определенной программой не распознается оптический привод.

Возникновение ошибки «Класс не зарегистрирован» при работе с «Проводником», браузером «Egde» или «IE».

И другие.

Internet & Connectivity. В этом разделе пользователь сможет исправить различные ошибки, связанные с подключением к сети и работой в интернете, например:

Различные ошибки сетевых протоколов TCP/IP и DNS, вследствие которых невозможно подключиться к сети либо работать в ней.

Проблемы со встроенным фаерволом Windows.

Всевозможные ошибки браузеров при серфинге в интернете.

Отсутствие отклика в браузере Egde/IE при нажатии правой кнопки мыши на любой странице и т.д.

Windows 10. В данную категорию помещены инструменты исправления часто возникающих системных ошибок Windows 10:

Устранение причин неработоспособности «Windows Store» (не запускается, не скачиваются приложения и т.д.).

Различные ошибки при запуске приложений, устанавливающихся из «Windows Store».

Неработоспособность стартового меню Windows (ранее — меню «Пуск»).

Ошибки подключения к Wi-Fi после обновления до Windows

Зависание процесса установки обновлений при выключении/включении компьютера.

И другие.

System Tools. В данной категории представлен перечень средств устранения ошибок, связанных с работой системных приложений, например:

Устранение ошибок «Диспетчер задач/Командная строка/Редактор реестра был отключен администратором».

Исправление различных проблем, связанных со службой поиска (Windows Search) .

Устранение неисправностей «Диспетчера устройств» (зависает при открытии, не отображает ни одного устройства).

Устранение ошибок «Защитника Windows» и т.д.

Troubleshooters. Из вкладки «Troubleshooters» пользователь может запустить различные средства диагностики и устранения неполадок на компьютере Windows 10, включая:

Устранение неполадок при воспроизведении и записи звука.

Устранение неполадок в работе принтеров, сканеров и любых других устройств.

Устранение неполадок, связанных с подключением к интернету и локальной сети, общими сетевыми папками и файлами, работой браузеров и т.д.

Additional Fixes. В данном разделе пользователь сможет найти средства устранения различных некритичных ошибок Windows 10, например:

Исчезновение опции «Гибернация» в настройках режимов питания компьютера.

Не работают визуальные эффекты Windows Aero.

Перестали отображаться уведомления.

Документы Microsoft Office перестали открываться после очередного обновления.

И другие.

Как можно заметить, FixWin 10 работает только с системными настройками и приложениями. Т.е. все выполняемые утилитой операции по устранению тех или иных ошибок пользователь может выполнить и самостоятельно, но удобней, быстрей и проще это делать при помощи FixWin 10.