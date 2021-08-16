Fixdows — небольшая служебная утилита для исправления различных системных ошибок в работе операционных систем Windows 10. Данный инструмент создан независимым разработчиком, не имеющим отношения к Microsoft.

Программа распространяется бесплатно, подходит 32-х и 64-битных систем Windows 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа Fixdows

Сразу отметим, что все выполняемые программой Fixdows действия могут быть выполнены и самим пользователем, но для этого потребуются определенные навыки и знания тонкостей функционирования операционной системы Windows 10. Утилита Fixdows просто сводит все к паре кликов мышью.

Всего у программы 4 функции. Ввиду отсутствия перевода интерфейса на русский язык, приведем сведения по их предназначению и выполняемым действиям:

«Windows Update Fixes». Данная функция окажется полезной в случаях, когда в работе операционной системы возникли какие-либо неполадки из-за очередного обновления. В результате запуска функции будут сброшены настройки системных программ, отвечающих за скачивание и установку обновления, а также перезапущены связанные "с ними же службы. Если установленная редакция Windows 10 имеет в своем составе «Редактор групповой политики», дополнительно будут удалены/сброшены все созданные политики, относящиеся к обновлениям.

«Windows Store Rest». Функция предназначена для исправления ошибок работы встроенного приложения «Windows Store» (магазин Windows): не открывается магазин, не скачиваются или не удаляются установленные программы и т.п. неисправности. Вообще, данная функция всего лишь запускает системную утилиту «WSReset».

«Integrity Check & Fixes». При помощи данного инструмента пользователь может запустить проверку системных каталогов и файлов на предмет их отсутствия или повреждения. Например, если какая-то системная функция перестает работать (не открывается меню «Пуск», не создаются контрольные точки восстановления и т.п.), этот инструмент сможет восстановить ее работоспособность.

«Disk Cleanup». С помощью это функции с компьютера (жесткого диска) могут быть удалены ненужные объекты, вроде всевозможных кэш-данных или, например, временно создававшихся, но не удаленных файлов.

На этом функциональные возможности программы Fixdows заканчиваются.