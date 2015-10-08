FinePrint — удобная в использовании программа, которая используется для редактирования документов и отправки их в печать. Утилита расширяет возможности стандартного принтера. Запустить софт можно в любом текстовом редакторе, где есть функция «Печать».

В программе есть функция предварительного просмотра документа в полноэкранном режиме. Печать нескольких страниц на одном листе, автоматическая вставка заголовка, создание брошюр и фирменных бланков. Также с помощью утилиты FinePrint можно печатать водяные знаки и печати. Исходный файл можно сохранить на компьютере в разных форматах: BMP, JPEG, TIFF, EMF.

Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна пробная версия с ограниченным функционалом. Интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться FinePrint?

Утилита FinePrint предоставляет следующие возможности для редактирования и печати документов: