FinePrint — удобная в использовании программа, которая используется для редактирования документов и отправки их в печать. Утилита расширяет возможности стандартного принтера. Запустить софт можно в любом текстовом редакторе, где есть функция «Печать».
В программе есть функция предварительного просмотра документа в полноэкранном режиме. Печать нескольких страниц на одном листе, автоматическая вставка заголовка, создание брошюр и фирменных бланков. Также с помощью утилиты FinePrint можно печатать водяные знаки и печати. Исходный файл можно сохранить на компьютере в разных форматах: BMP, JPEG, TIFF, EMF.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Для загрузки доступна пробная версия с ограниченным функционалом. Интерфейс переведен на русский язык.
Как пользоваться FinePrint?
Утилита FinePrint предоставляет следующие возможности для редактирования и печати документов:
- Выбор принтера. Во вкладке «Разметка» пользователи могут выбрать принтер. По умолчанию стоит Adobe PDF (это означает, что работа ведется с PDF-документом). Также можно выбрать Fax — для отправки файлов по факсу, Microsoft XPS Document Writer. Еще в этом списке отображаются активные приложения (запущенные в данный момент) и другие программы, которые используются для печати файлов (например, pdfFactory).
- Выбор количества копий. Еще одна полезная функция, которая находится во вкладке «Разметка» — копии. Пользователи могут выбрать количество копий, которые программа FinePrint распечатает. Можно активировать дополнительную опцию «Двусторонняя печать» — документ, который состоит из нескольких страниц, будет печататься на двух сторонах одного листа.
- Создание нового принтера. В программе FinePrint можно создать новый принтер — он будет находится в папке стандартного принтера, с использованием текущих настроек, установленных в утилите. Также, необходимо задать имя принтера.
- Интерфейс пользователя. Здесь пользователи могут настроить шрифт и его размер, изменить размер панели инструментов (параметр задается в пикселях, с помощью специального ползунка регулировка). Можно автоматически убирать с экрана левую панель и строку состояния.
- Параметры панели инструментов. В этом разделе можно отключить ненужные функции, которые отображаются на панели инструментов. Например, печать, масштаб, указатель — для этого необходимо снять галочку с лишних инструментов.
- Разметка. В этой вкладке выполняется настройка отображения функций из раздела «Разметка». Так, например, можно убрать инструмент выбора принтера, функцию двусторонней печати и создания нескольких копий документа, блок с заданиями и т.д.
- Эскизы. Этот инструмент открывает все доступные документы в формате блоков. С помощью данной функции, пользователи могут быстро переключаться между несколькими файлами.
- Текстовая заметка. Полезная функция, которая позволяет добавить новую текстовую заметку на текущий документ.
- Моментальный снимок. Функция, которая позволяет сделать снимок документа. Для этого нужно выделить любую область файла.