FineCrosser Pro — программа для создания и редактирования кроссвордов, сканвордов и других словесных головоломок. Данная условно-бесплатная программа работает на ОС Windows 7 и выше (64-битная версия) и имеет русский интерфейс.

Основные функции и возможности FineCrosser Pro

Программа обладает богатым функционалом даже в бесплатной версии. Алгоритм создания кроссворда построен на глубокой настройке каждых элементов сетки и слов в виде отдельных вкладок. Вот основные функции и возможности программы:

Продвинутое построение сетки. Программа использует быстрый алгоритм для автоматического размещения слов из пользовательского списка. Особенностью FineCrosser Pro можно назвать полный контроль над процессом генерации: у пользователя есть возможность задавать приоритеты по заполняемости сетки, максимальной длине слов, количеству пересечений. При работе в ручном режиме доступны инструменты для рисования блоков, зеркального отражения участков сетки, проверки на изолированные клетки и другие полезные функции.

Управление словарными базами. Одна из ключевых возможностей Pro-версии — работа с иерархическими словарными базами. Пользователь может создавать и подключать несколько тематических словарей, комбинируя их при генерации. Для каждого слова можно указывать частоту использования и сложность, а также оставлять комментарии. Встроенный словарь синонимов и ассоциаций помогает в подборе и проверке определений.

Редактор определений и вопросов. Текстовый редактор поддерживает форматирование, позволяя выделять курсивом или жирным шрифтом части определения, добавлять в вопросы ссылки. Реализована удобная привязка вопросов к конкретным словам в сетке с автоматической нумерацией и возможностью группировки по типу.

Обработка и экспорт кроссворда. Программа позволяет готовить макет для публикации, задавая точные размеры полей, выбирая шрифты для сетки и текста, располагая на странице сетку, вопросы и ответы в соответствии с макетом. Экспорт возможен в векторные и растровые форматы, а также документы и веб-страницы.

Специализированные инструменты. Для опытных пользователей предусмотрен набор дополнительных инструментов. К таким опциям относятся функция составления кроссвордов с фрагментами изображений, режим составления японских кроссвордов, а также возможность автоматической проверки орфографии и поиска некорректных пересечений.

Как создать кроссворд с помощью FineCrosser Pro

Процесс создания кроссворда достаточно прост, нужно лишь следовать определенным шагам: