SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги File Shredder

В данном списке представлены программы для замены File Shredder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на File Shredder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Disk Wipe
Disk Wipe

Версия 1.7

Программа для безвозвратного уничтожения данных с дисков

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (7)
Eraser
Eraser

Версия 6.2.0.2993

Программа для безвозвратного уничтожения данных с жестких дисков

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (10)