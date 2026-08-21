FIFINE Genie — программа для настройки совместимых аудиоустройств FIFINE, позволяющая микшировать звук по семи независимым дорожкам, настраивать RGB-подсветку и использовать эквалайзер для различных сценариев использования.
Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы FIFINE Genie
- Микширование звука по семи независимым дорожкам. Программа позволяет управлять звуковым потоком, разделяя его на семь отдельных каналов. Пользователь может независимо регулировать громкость каждого источника, например, игры, системных звуков, голоса в чате и музыки, создавая идеальный баланс для стримов или записи. Это дат полный контроль над тем, что и в каком соотношении слышат зрители или слушатели.
- Настройка RGB-подсветки со 160 миллионами цветов. Программа открывает доступ к персонализации внешнего вида совместимых устройств. Можно выбрать любой цвет из широкой палитры, настроить яркость и режимы свечения, создавая уникальную атмосферу для игр или работы. Подсветка синхронизируется с аудиоэффектами и может динамически меняться в зависимости от происходящего.
- Профессиональный эквалайзер для разных сценариев. Встроенный полночастотный эквалайзер позволяет точно настраивать звуковую картину под конкретные задачи. Доступны специализированные пресеты для игр, прослушивания музыки и общения в голосовых чатах. Пользователь может создавать собственные кривые эквалайзера, адаптируя звучание под свои предпочтения и используемое оборудование.
- Совместимость с широким модельным рядом устройств FIFINE. Программа поддерживает аудиоинтерфейсы AmpliGame SC8, гарнитуры AmpliGame H13 и H19, микрофонные стойки BM88PRO и BM38, а также другие модели. Некоторые устройства, такие как D6 и GK8, поддерживают только управление RGB-подсветкой.
Программа постоянно обновляется, добавляя поддержку новых моделей и расширяя функциональность для уже совместимых устройств. Установка выполняется через официальный сайт, а при скачивании система может выдавать предупреждение безопасности, которое игнорируется при загрузке из официального источника. После установки программа автоматически распознат подключенные совместимые устройства и предлагает актуальные настройки для них. Все изменения звука и подсветки сохраняются в профилях и применяются мгновенно, позволяя быстро переключаться между разными конфигурациями для игр, стримов или работы.