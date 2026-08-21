FIFINE Genie — программа для настройки совместимых аудиоустройств FIFINE, позволяющая микшировать звук по семи независимым дорожкам, настраивать RGB-подсветку и использовать эквалайзер для различных сценариев использования.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы FIFINE Genie

Микширование звука по семи независимым дорожкам. Программа позволяет управлять звуковым потоком, разделяя его на семь отдельных каналов. Пользователь может независимо регулировать громкость каждого источника, например, игры, системных звуков, голоса в чате и музыки, создавая идеальный баланс для стримов или записи. Это дат полный контроль над тем, что и в каком соотношении слышат зрители или слушатели.

Настройка RGB-подсветки со 160 миллионами цветов. Программа открывает доступ к персонализации внешнего вида совместимых устройств. Можно выбрать любой цвет из широкой палитры, настроить яркость и режимы свечения, создавая уникальную атмосферу для игр или работы. Подсветка синхронизируется с аудиоэффектами и может динамически меняться в зависимости от происходящего.

Профессиональный эквалайзер для разных сценариев. Встроенный полночастотный эквалайзер позволяет точно настраивать звуковую картину под конкретные задачи. Доступны специализированные пресеты для игр, прослушивания музыки и общения в голосовых чатах. Пользователь может создавать собственные кривые эквалайзера, адаптируя звучание под свои предпочтения и используемое оборудование.

Совместимость с широким модельным рядом устройств FIFINE. Программа поддерживает аудиоинтерфейсы AmpliGame SC8, гарнитуры AmpliGame H13 и H19, микрофонные стойки BM88PRO и BM38, а также другие модели. Некоторые устройства, такие как D6 и GK8, поддерживают только управление RGB-подсветкой.

Программа постоянно обновляется, добавляя поддержку новых моделей и расширяя функциональность для уже совместимых устройств. Установка выполняется через официальный сайт, а при скачивании система может выдавать предупреждение безопасности, которое игнорируется при загрузке из официального источника. После установки программа автоматически распознат подключенные совместимые устройства и предлагает актуальные настройки для них. Все изменения звука и подсветки сохраняются в профилях и применяются мгновенно, позволяя быстро переключаться между разными конфигурациями для игр, стримов или работы.