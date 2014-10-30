Утилита, которая конвертирует файлы DOC и XLS в формат 2fb.

FictionBook Tools doc2fb - инструмент для работы с файлами формата DOC и XLS популярного пакета MsOffice. Это приложения к MsOffice (должен быть установлен на вашем компьютере). Среди возможностей этого инструмента можно выделить следующие:

Выделяет главы и подглавы.

Выделяет жирный и наклонный шрифт.

Добавляет картинки.

Выделяет сноски и ссылки.

В архиве находятся два приложения к офисному пакету - один для конвертирования из DOC, второй - из XLS.