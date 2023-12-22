Fedora Media Writer — программа для создания загрузочной флешки с Linux Fedora. Она создана разработчиками дистрибутива и предназначена для целевой работы с ним.

Fedora Media Writer также умеет работать и с иными дистрибутивами Linux. Она может записать на накопитель образы Linux Mint и Ubuntu. С готовой флешки можно будет запустить иные дистрибутивы на компьютере.

Программа достаточно удобная — как по формату, так и по функционалу. Она может своими силами скачать образ Linux Fedora, в том числе официальные сборки. Это могут быть дистрибутивы с графическими оболочками KDE, MATE, и прочее. Удобство для пользователя в том, что при создании загрузочной флешке человеку не придется заранее скачивать образ системы. Программа сделает все своими силами. При этом есть и возможность пользоваться готовыми образами, которые предварительно загружены пользователем.

Программа доступна сразу на нескольких системных платформах:

Windows.

Mac OS.

Linux.

В последнем варианте ПО открывается только при помощи DNF из дистрибутива Fedora. Если у пользователя на компьютере другая сборка, но на данный момент разработчики не предусмотрели никакой возможности запуска.

Создание загрузочной флешки

Теперь можно приступить к работе с самой программой. Так как главная задача — создание загрузочного накопителя, то этот процесс и будет рассмотрен. В качестве примера будет показана стандартная версия дистрибутива в среде GNOME:

При запуске программы на экране будет отображено меню рабочей среды. Нужно выбрать раздел «Загрузить автоматически». Программа предложит выбрать источник для скачивания дистрибутива. Можно выбрать «Официальные версии». В контекстном меню оставить «Fedora Workstation». Затем предстоит обозначить параметры записи. В стандартном варианте можно оставить версию «39». Далее указывается аппаратная архитектура, подходящий накопитель, установленный в системе. Выбрать «Загрузить и записать».

Программа начнет автоматически скачивать нужный дистрибутив. Пока идет процесс, пользователь может проверить накопитель. После завершения загрузки автоматически начнется запись файлов на флешку. По окончанию на экране отобразится уведомление «Закончено».

Сам образ хранится на жестком диске и требует дополнительного пространства. После записи его можно удалить. Когда накопитель готов, нужно кликнуть на «Закрыть» в программе и продолжить дальнейшую работу уже с USB-накопителем.