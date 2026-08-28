SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FCEUX

В данном списке представлены программы для замены FCEUX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FCEUX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

MAME
MAME

Версия 0.289

Эмулятор аркадного игрового автомата

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