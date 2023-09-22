FCEUX — эмулятор игровых приставок Денди (Dandy), Famicom, Famicom Disk System (FDS) и Nintendo Entertainment System (NES), позволяющий запускать на компьютере игры от них. Программа распространяется бесплатно. Эмулятор FCEUX поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Отметим, что для 32-х и 64-битных систем Windows предусмотрена собственная — 32-х или 64-битная — версия эмулятора FCEUX.

Зачем нужна программа FCEUX?

FCEUX — программа для запуска на компьютере игр, созданных для ретро игровых приставок Nintendo Entertainment System (NES), Famicom, Famicom Disk System (FDS) и Dendy. Игры для эмулятора можно скачать из множества источников в интернете. Они распространяются в виде дампов игровых картриджей, именуемых ROM Image (ROM-образ). В задачу программы FCEUX входит воспроизведение этих ROM-образов с предоставлением пользователю возможности управления играми, как при помощи мыши с клавиатурой, так и при помощи игровых контроллеров.

Функции программы FCEUX

В целом, программа FCEUX имеет всего одну функцию — воспроизведение игр от всех перечисленных выше игровых приставок. Весь остальной функционал связан с настройками воспроизведения ROM-образов, от которых зависит не только качество графической составляющей, но и возможность "скормить" эмулятору определенную игру (не существует эмуляторов, способных воспроизводить ретро-игры на компьютере так, чтобы они имели 100% работоспособность).

Эмулятор FCEUX содержит довольно большое количество настроек, чем и обусловлена поддержка множества игр от всех перечисленных выше игровых приставок. Вот основные: