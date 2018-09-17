SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Fan Control

В данном списке представлены программы для замены Fan Control. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fan Control, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

NoteBook FanControl
NoteBook FanControl

Версия 1.6.3

Программа для управления скоростью вращения вентиляторами охлаждения у ноутбуков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (59)
SpeedFan
SpeedFan

Версия 4.52

Программа мониторинга для Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (36)