SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EVGA Precision

В данном списке представлены программы для замены EVGA Precision. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVGA Precision, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Aorus Engine
Aorus Engine

Версия 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (25)
Ryzen Controller
Ryzen Controller

Версия 2.6.0

Программа для разгона мобильных процессоров у ноутбуков AMD

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
Intel Extreme Tuning Utility
Intel Extreme Tuning Utility

Версия 7.13.1.5

Программа для разгона процессоров Intel

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (37)
ZOTAC FireStorm
ZOTAC FireStorm

Версия 3.0.0.39

Программа для разгона игровых видеокарт ZOTAC

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)