В данном списке представлены программы для замены EVGA OC Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVGA OC Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EVGA OC Scanner.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVGA OC Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EVGA OC Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EVGA OC Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 17.1.9.0
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Версия Unknown
Программа для теста произволительности видеокарты и процессора
Версия 2.3.2912
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.39.3.0
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.2.3
Программа для тестирования производительности видеокарт
Версия 1.1
Unigine Superposition — бенчмарк для оценки производительности видеокарты
Версия 31.133
Программа для комплексного теста производительности, диагностики и получения технических сведений о компьютере
Версия 1.57.1.0
Программа для получения технической информации и тестирования видеокарт
Версия 4.1.16
Программа для тестирования стабильности и производительности видеокарты и процессора
Версия 4.0
Heaven Benchmark