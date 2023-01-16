EVGA OC Scanner — программа для бенчмаркинга (определения производительности) и стресс-тестирования видеокарт nVidia с автоматическим модулем поиска и подсчета количества «артефактов» — ошибок/сбоев при обработке графики видеокартой под сильной нагрузкой. Утилита распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP и выше (только 64 бит), имеет англоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа EVGA OC Scanner?

Основная (но не единственная) функция программы EVGA OC Scanner — создание искусственной нагрузки на видеокарту путем запуска визуального 3D-теста, в ходе которого графический процессор вычисляет ресурсоемкие математические задачи и генерирует трехмерные многоточечные изображения на основе полученных данных. Таким образом, утилита EVGA OC Scanner нужна для решения таких двух основных задач, как:

Проверка стабильности работы видеокарты, в т.ч. после оверклокинга (разгона, т.е. «принудительного» увеличения значений основных рабочих параметров). Благодаря автоматической функции отслеживания и подсчета графических «артефактов» пользователь сможет выяснить, имеют ли место ошибки в работе видеокарты, а если имеют, то какое количество. Оценка производительности видеокарты (бенчмаркинг). В программу EVGA OC Scanner встроен модуль отправки результатов бенчмаркинга на специальный сайт, где также доступны результаты бенчмаркинга других пользователей данной утилиты. Таким образом, появляется возможность сравнения мощности собственной с мощностью других видеокарт.

Есть у EVGA OC Scanner дополнительный функционал:

Модуль мониторинга текущего состояния загруженности графического адаптера. С его помощью пользователь в режиме реального времени может отслеживать значения таких параметров как, например — рабочая частота графического процессора и графической памяти, температура, степень заполненности графической памяти данными и т.д. Кроме того, этот же модуль отображает такую техническую информацию о видеокарте как: модель, версия BIOS графического адаптера, идентификационные данные устройства и другие сведения.

Стресс-тестирование центрального процессора. В программе EVGA OC Scanner предусмотрен всего один такой тест. Его особенность — возможность указать вручную количество потоков процессора, что будут задействованы в тестировании. Часто данная функция запускается параллельно со стресс-тестом видеокарты, что помогает определить, в т.ч. и то, является ли причиной возникновения «артефактов» загруженный процессор (в случае, если число «артефактов» увеличилось при высокой нагрузке на ЦП).

Далее рассмотрим использование EVGA OC Scanner.

Как пользоваться программой EVGA OC Scanner?

Управление основным функционалом утилиты EVGA OC Scanner осуществляется из главного окна. Первое, что можно сделать — выбрать один из множества различных тестов видеокарты, поделенных по категориям (графа «3D test»):

[FurMark]. Стресс-тесты для графического ядра и памяти.

[PhysX]. Тестирование возможностей обработки графики видеокартой при использовании данной технологии.

[Tessellation]. Тестирование возможностей видеокарты в обработке тесселяции.

[Particles]. Тестирование производительности графического адаптера при обработке большого количества (4 миллиона) точек, перемещающихся в пространстве.

[Computing]. Тест загружает графический процессор математическими вычислениями, визуализируя данный процесс.

[OpenCL]. Тестирование возможностей видеокарты при использовании данной технологии.

[3D Experiments]. Несколько экспериментальных тестов, не предназначенных для определения производительности видеокарты, т.к. они не показывают никаких данных, а только лишь красивую 3D-анимацию.

В графе «Presets» можно выбрать одну из предустановок для запускаемых тестов, в которой хранятся такие настройки графики, как запуск в оконном или полноэкранном режиме (Fullscreen), разрешение (Resolution) и степень сглаживания по технологии MSAA (Antialiasing). Если в графе «Presets» выбрать вариант «Custom», то все перечисленные параметры можно будет ввести вручную. Однако результат тестирования в этом случае не сможет быть загружен на сайт EVGA OC Scanner для сравнения (для активации этой функции нужно поставить галочку напротив «Submit score»).

Здесь же можно активировать/деактивировать функцию отслеживания «артефактов» (Artifact scanner). Их количество можно будет просмотреть в графе «Artifact count».

После выбора/настройки параметров теста пользователь может либо кликнуть по кнопке «RUN» для запуска стресс-тестирования, либо по кнопке «BENCHMARK», что, общем-то, одно и то же, просто в данном случае программа дополнительно считает очки, набранные видеокартой для последующей их отправки на сайт. Назначение остальных кнопок:

«Reset Artifact Counter». Сброс счетчика «артефактов», обнаруженных программой за весь период ее использования.

«GPU MONITORING». Открытие она мониторинга текущего состояния видеокарты, а также просмотра различной технической информации об устройстве.

«CPU Burner». Открытия окна запуска стресс-тестирования центрального процессора.

«LOG FILE». Открытие файла — журнала событий.

«SETTINGS». Открытие окна настроек.

Отдельно стоит рассмотреть вопрос безопасности использования программы EVGA OC Scanner. В настройках утилиты можно задать условия для автоматической остановки стресс-тестирования видеокарты, а именно:

Ограничение стресс-теста по времени (Stress test max duration). Установка «-1» означает, что тест будет выполняться бесконечно.

Остановка стресс-тестирования после обнаружения указанного количества «артефактов» (Stop stress test if max artifacts…). Значение «-1» отключает это условие.

Остановка стресс-тестирования при нагреве видеокарты до указанной температуры (Stop stress test if max GPU temp…). Наиболее важная функция, позволяющая избежать перегрева устройства при длительном стресс-тестировании.

На этом и завершим.