SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Evernote

В данном списке представлены программы для замены Evernote. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Evernote, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
Obsidian
Obsidian

Версия 1.14.4.0

Программа для управления заметками

Оценок пока нет
Joplin
Joplin

Версия 3.7.21

Программа для создания и управления заметками

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Typora
Typora

Версия 1.14.10

Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Microsoft OneNote
Microsoft OneNote

Версия 2013

Хранение заметок на всех устройствах

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)