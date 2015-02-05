В данном списке представлены программы для замены Evernote. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Evernote, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Evernote.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Evernote, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Evernote. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Evernote, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 132.0.0.0
Облачное хранилище для файлов и фотографий
Версия 1.14.4.0
Программа для управления заметками
Версия 3.7.21
Программа для создания и управления заметками
Версия 1.14.10
Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown
Версия 2013
Хранение заметок на всех устройствах