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Evernote

Evernote

Создание заметок и синхронизация записей

4,5 (2)
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Актуальная версия 11.38.5
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История изменений

Версия 11.38.5

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 11.37.5
    • Дата-упоминания теперь можно форматировать так же, как и остальной текст.
    • Улучшена работа со спикерами в расшифровке: теперь можно видеть и назначать спикеров в сводке, переходить между блоками спикеров, запускать звук с нужного блока и смотреть список спикеров при наведении на кнопку Speaker on.
    • Переделано окно Move note.
    • В PDF Editor теперь можно перетаскивать сразу несколько страниц.
    • Добавлен новый коннектор с Meta Muse.
    • Теперь при перемещении заметки или добавлении/удалении тегов не меняется время обновления заметки.
    • Исправлена ошибка, из-за которой импорт шаблона мог не сработать.
    • Повышена надежность расшифровки.
  2. Версия 11.35.6
    • Добавлена функция Page break для принудительного начала новой страницы при экспорте в PDF.
    • Редактор аннотаций PDF получил тёмную тему, дополнительные размеры текста и улучшенное выделение.
    • AI Assistant теперь может создавать события и управлять ими.
    • Сохранённые AI Prompts теперь можно запускать вводом символа «/» в AI Assistant.
    • Ссылки, вставленные в комментарии, теперь открываются по нажатию.
    • Поиск в заметке снова поддерживает учёт регистра, замену на пустое значение и использование заранее выделенного текста.
    • Исправлено дублирование заголовка заметки при печати и экспорте в PDF.
    • Исправлена ошибка, из-за которой при экспорте блокнотов заметки могли становиться всё меньше, а экспорт — замедляться.
    • Исправлено отсутствие элементов управления записью при открытии записи в отдельном окне заметки.

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

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