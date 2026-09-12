Evernote — один из самых удобных органайзеров. Простая в использовании программа с эргономичным дизайном и эффективными функциями за несколько лет полюбилась миллионам пользователей во всем мире. Среди явных преимуществ Evernote нужно отметить возможность установить программу на все смартфоны и компьютеры, которыми вы регулярно пользуетесь.

Удобная рабочая среда — Evernote поможет организовать и упорядочить идеи в одном месте.

Синхронизация данных на всех ваших устройствах с помощью одного аккаунта.

Удобные виды записей — заметки, списки, копии статей, страниц, ссылок, изображения (в том числе скриншоты), напоминания, скетчи, адреса, рукописные заметки.

Удобное и понятное отображение всех записей, быстрый поиск.

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Программа Evernote переведена на русский язык и совместима с Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). У сервиса есть три тарифных плана: Basic (бесплатный), Premuim (219 рублей/месяц) и Busines (от 360 рублей/месяц за пользователя). Программа