SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Equalizer APO

В данном списке представлены программы для замены Equalizer APO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Equalizer APO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
PC Equalizer
PC Equalizer

Версия 2.0.0.6

Расширение (графический интерфейс) для эквалайзера Equalizer APO

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (18)
Hear
Hear

Версия 1.3

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (40)