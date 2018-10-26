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Equalizer APO

Equalizer APO

Программа (эквалайзер) для тонкой настройки параметров звука аудиокарты

3,4 (29)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.4.2
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История изменений

Версия 1.4.2

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Оценки программы

3,4

29 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Equalizer APO

1 отзыв

Остап

Прога класс, жаль только руссификатора нет.