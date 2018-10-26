Equalizer APO — программа-эквалайзер для тонкой настройки параметров звука звуковых карт на компьютерах под управлением Windows 7, 8, 8.1 и 10 (64 бит). Первоначально приложение представляло собой параметрический/графический эквалайзер для регулировки системного звука, однако со временем его функционал значительно увеличился.

НАСТРОЙКИ EQUALIZER APO

Программа Equalizer APO представляет собой своеобразный плагин или надстройку к системному драйверу аудиокарты. Т.е. приложение способно перехватывать аудио-параметры не какого-либо отдельно взятого мультимедиа-плеера или любой другой программы, а самого устройства воспроизведения звука. Кроме того, в Equalizer APO также реализована возможность тонкой настройки параметров работы входных каналов аудио-карты, использующихся для подключения микрофонов, всевозможных MIDI-устройств и прочих источников аудиосигнала.

Касательно самих настроек звука, которые можно выполнить при помощи Equalizer APO, следует отметить:

Настройка звука посредством многополосного эквалайзера (одна из ключевых функций). Программа Equalizer APO позволяет применять к выбранным устройствам воспроизведения звука 15-ти и 31-полосный графический эквалайзер. Существует и 3 вариант — эквалайзер с регулируемым числом полос, которые пользователь задает вручную.

Применение базовых фильтров: Preamplification (предусиление), Delay (задержка) и Copy (перераспределение каналов).

Применение различных параметрических полосно-пропускающих и частотных фильтров: Peaking Filter, Low/High/Band/All-pass Filter, Low/High-shelf Filter и Notch Filter.

А также возможность подключения внешних VST (Virtual Studio Technology) аудио-плагинов, способных в режиме реального времени изменять самые различные параметры звука, значительно расширяя первоначальные возможности программы.

Важно отметить, что к одной и той же аудио-карте можно применять неограниченное количество эквалайзеров и фильтров. Корректировка аудио-параметров может применяться как ко всему устройству воспроизведения/записи звука целиком, так и к отдельным аудиоканалам, независимо от их количества. Программа Equalizer APO также предоставляет возможность создания профилей и файлов с настройками, которые могут быть применены, подкорректированы в дальнейшем в любой момент. Еще ПО позволяет усилить звук на ПК и ноутбуке .

К сожалению, программа Equalizer APO не имеет поддержки русского языка — это ее единственный недостаток для русскоязычных пользователей.

На данной странице представлены две версии приложения Equalizer APO — отдельно для 32 и 64-разрядных ОС Windows. Программа полностью бесплатная для скачивания и использования.