SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Epson Scan 2

В данном списке представлены программы для замены Epson Scan 2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Epson Scan 2, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (40)
Canon IJ Printer Assistant Tool
Canon IJ Printer Assistant Tool

Версия 1.120.3

Программа для обслуживания принтеров Canon

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Canon ScanGear
Canon ScanGear

Версия 11.3.0.0

Программа-драйвер для сканирования с дополнительными параметрами на устройствах Canon

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