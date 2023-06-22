Epson Scan 2 — программа для сканирования документов и фотографий на сканерах и многофункциональных устройствах Epson.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Epson, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Epson Scan 2?

Epson Scan 2 — это основной инструмент для сканирования на устройствах Epson. Программа предлагает два режима: Документ для текстовых страниц и Фото для изображений. В каждом режиме доступны свои настройки, которые подбираются автоматически или задаются вручную.

Отдельного упоминания заслуживает предварительный просмотр. Перед основным сканированием можно увидеть, как будет выглядеть результат, повернуть изображение или обрезать лишние поля. Так практически невозможно получить перекошенный или обрезанный скан.

Два режима для разных типов оригиналов

В режиме Документ программа применяет настройки, подходящие для текста: повышает резкость, убирает фон и корректирует контраст. В режиме Фото акцент сделан на передаче оттенков и плавных переходов цвета.

Предварительный просмотр и кадрирование

Перед сканированием можно нажать кнопку Предварительный просмотр и увидеть изображение целиком. В окне доступны инструменты для поворота и выбора области рамкой. Это помогает отсечь лишние поля, выровнять перекошенный лист и убедиться, что в кадр попало все необходимое.

Автоматические коррекции изображения

Программа умеет автоматически определять тип оригинала и подбирать цветовой режим. Для документов доступна функция удаления фона и повышения четкости текста. Для фотографий — коррекция выцветания и устранение прочих погрешностей при сканировании печатных изображений.

Многоформатное сохранение и создание многостраничных файлов

Программа позволяет сохранять результаты в большинстве популярных форматов, включая PDF, JPEG и TIFF. Поддерживается создание многостраничных PDF и Multi-TIFF, что удобно для оцифровки подшивок документов.

Сохранение пользовательских профилей настроек

Если приходится регулярно сканировать однотипные материалы, можно сохранить текущие параметры как профиль и в дальнейшем выбирать его из списка. Это избавляет от необходимости каждый раз выставлять разрешение, формат и другие значения заново.

Работа через TWAIN-совместимые приложения

Epson Scan 2 можно вызывать не только напрямую, но и из программ, поддерживающих интерфейс TWAIN. Это означает, что сканирование доступно из уже используемого редактора или системы документооборота. Для тех, кто работает с большим количеством документов, такая опция заметно ускоряет процесс.

Как пользоваться программой Epson Scan 2

После запуска программы выбирается режим. В зависимости от режима на вкладке основных настроек задаются тип оригинала, размер бумаги и источник. Для более точной настройки используется вкладка дополнительных параметров, где можно изменить яркость, контраст и другие значения.

Перед основным сканированием лучше посмотреть будущий результат и все тщательно проверить. Если результат устраивает, выбирается формат сохранения, имя файла и папка назначения.

Для повторяющихся задач можно сохранить текущие настройки как профиль в списке предустановок. В дальнейшем достаточно выбрать профиль из списка, чтобы применить все параметры сразу.