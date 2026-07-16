EPOMAKER Driver — программа для настройки клавиатур и мышей EPOMAKER, которая позволяет переназначать клавиши, записывать макросы, управлять RGB-подсветкой, создавать профили и обновлять прошивку устройств.

Зачем нужна программа EPOMAKER Driver?

EPOMAKER Driver — это официальное программное обеспечение, которое раскрывает возможности клавиатур и мышей EPOMAKER, недоступные при простом подключении. Без него устройство работает как обычная периферия, а с ним превращается в настраиваемый инструмент под конкретные задачи.

Программа пригодится тем, кто хочет изменить назначение клавиш под работу или игру, записать последовательности действий для повторяющихся действий, настроить подсветку под стиль рабочего места или сохранить несколько конфигураций для разных сценариев. Для владельцев клавиатур с магнитными переключателями драйвер открывает доступ к более точной настройке срабатывания.

Отдельно стоит отметить владельцев моделей с экраном. Через драйвер можно синхронизировать время на встроенном дисплее, изменить отображаемую информацию или загрузить собственное изображение.

Функции программы EPOMAKER Driver

Переназначение клавиш и создание макросов

Любой клавише можно присвоить другую функцию: стандартную клавишу, комбинацию, мультимедийную команду или записанный макрос. Последний представляет собой последовательность нажатий с заданными задержками. Ее можно воспроизвести один раз или зациклить, а затем назначить на удобную клавишу. Это удобно для повторяющихся действий в играх или работе с текстом.

Управление RGB-подсветкой

Программа позволяет настраивать цвет, яркость и скорость эффектов для всей клавиатуры или отдельных клавиш. Доступны готовые режимы и возможность создать собственный световой сценарий. Подсветку можно привязать к профилю, чтобы при переключении между задачами менялось и оформление.

Профили для разных сценариев

Созданные конфигурации сохраняются в профили. Можно завести отдельный профиль для работы, игр или творческих задач и переключаться между ними в несколько кликов. Профили хранят назначения клавиш, макросы и настройки подсветки, поэтому не нужно перенастраивать устройство каждый раз заново.

Настройка клавиатур с магнитными переключателями

Для моделей на переключателях Hall Effect доступны параметры срабатывания. Можно задать глубину, на которой клавиша регистрируется, включить Rapid Trigger для более быстрого повторного нажатия или настроить SOCD-режим для корректной обработки одновременных нажатий противоположных клавиш. Эти настройки особенно важны в соревновательных играх, где решающую роль играет скорость реакции.

Персонализация мини-экрана

Для клавиатур со встроенным дисплеем драйвер позволяет синхронизировать часы с системным временем, выбрать отображаемую информацию или загрузить статичное изображение.

Обновление прошивки

Через программу можно проверить наличие новой версии прошивки и установить ее. Обновления исправляют ошибки, улучшают стабильность и иногда добавляют новые функции. Перед началом обновления рекомендуется подключить устройство по проводу и убедиться, что оно единственное подключенное устройство этого типа.

Как пользоваться программой EPOMAKER Driver

Установка начинается с загрузки драйвера. После запуска установщика нужно следовать инструкциям на экране. После этого программа будет доступна для работы.

При первом запуске драйвер определяет подключенное устройство и открывает его конфигурацию. Если устройство не отображается, стоит проверить подключение по проводу и убедиться, что выбрана правильная модель. Беспроводное подключение может не поддерживаться для некоторых операций, особенно для обновления прошивки.

Для переназначения клавиши достаточно выбрать ее на виртуальной раскладке и назначить новую функцию. Для макроса нужно записать последовательность действий, задать задержки и сохранить.

Настройки подсветки находятся в отдельной вкладке. Можно выбрать эффект, цвет и скорость, а затем применить изменения ко всей клавиатуре или к отдельным зонам. Профили сохраняются через меню управления конфигурациями.

Для обновления прошивки используется раздел поддержки. Перед началом процесса программа предупредит о необходимости подключения по проводу. После завершения обновления устройство может перезагрузиться.