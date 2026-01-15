EclipseCrossword — бесплатная программа, которая помогает пользователю создавать и оформлять кроссворды. Она реализована в виде пошагового конструктора, что вполне удобно для новичков. Интерфейс выполнен на английском языке, а сама программа работает на ПК под управлением ОС Windows 10 и выше (x64).

Функции и возможности программы EclipseCrossword

EclipseCrossword выполняет самую сложную и рутинную часть работы: анализирует слова, находит оптимальные точки пересечения и размещает их в рамках сетки выбранного размера. Таким образом, пользователю не нужно вручную подбирать сетку и пересечения слов. Вот основные функции и возможности EclipseCrossword:

Создание сетки кроссворда из списка слов. Весь процесс создания нового кроссворда проходит в несколько четких этапов. Начальным шагом является ввод слов и соответствующих им подсказок. Список можно вводить непосредственно в программе или заранее подготовить в текстовом файле определенного формата, что удобно для работы с большими тематическими списками.

Настройка параметров генерации. Перед созданием сетки задаются ее основные параметры: ширина, высота, а также общий стиль размещения слов. После запуска алгоритма происходит автоматическая расстановка всех слов из списка. Если полученный результат не устраивает, генерацию можно запустить повторно для получения нового варианта сетки кроссворда без потери введенных данных.

Интерактивное редактирование сетки. Сгенерированную сетку можно отредактировать. Программа предоставляет для этого удобные инструменты. Пользователь может вручную перемещать отдельные слова, добавлять или удалять черные блоки, изменять буквы. Все внесенные правки сразу же отображаются, а нумерация клеток обновляется автоматически.

Экспорт результатов в разных форматах. Одна из важных особенностей программы — разнообразие форматов для сохранения готового кроссворда. Результат можно экспортировать в виде веб-страницы, rtf, или pdf, а также в специальном формате, который открывается только с помощью EclipseCrossword.

Как создать кроссворд в EclipseCrossword?

Поскольку программа создает кроссворд в пошаговом формате, с ее использованием справится даже неопытный пользователь. Вот что нужно сделать для создания своего собственного кроссворда: