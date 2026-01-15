EclipseCrossword — бесплатная программа, которая помогает пользователю создавать и оформлять кроссворды. Она реализована в виде пошагового конструктора, что вполне удобно для новичков. Интерфейс выполнен на английском языке, а сама программа работает на ПК под управлением ОС Windows 10 и выше (x64).
Функции и возможности программы EclipseCrossword
EclipseCrossword выполняет самую сложную и рутинную часть работы: анализирует слова, находит оптимальные точки пересечения и размещает их в рамках сетки выбранного размера. Таким образом, пользователю не нужно вручную подбирать сетку и пересечения слов. Вот основные функции и возможности EclipseCrossword:
- Создание сетки кроссворда из списка слов. Весь процесс создания нового кроссворда проходит в несколько четких этапов. Начальным шагом является ввод слов и соответствующих им подсказок. Список можно вводить непосредственно в программе или заранее подготовить в текстовом файле определенного формата, что удобно для работы с большими тематическими списками.
- Настройка параметров генерации. Перед созданием сетки задаются ее основные параметры: ширина, высота, а также общий стиль размещения слов. После запуска алгоритма происходит автоматическая расстановка всех слов из списка. Если полученный результат не устраивает, генерацию можно запустить повторно для получения нового варианта сетки кроссворда без потери введенных данных.
- Интерактивное редактирование сетки. Сгенерированную сетку можно отредактировать. Программа предоставляет для этого удобные инструменты. Пользователь может вручную перемещать отдельные слова, добавлять или удалять черные блоки, изменять буквы. Все внесенные правки сразу же отображаются, а нумерация клеток обновляется автоматически.
- Экспорт результатов в разных форматах. Одна из важных особенностей программы — разнообразие форматов для сохранения готового кроссворда. Результат можно экспортировать в виде веб-страницы, rtf, или pdf, а также в специальном формате, который открывается только с помощью EclipseCrossword.
Как создать кроссворд в EclipseCrossword?
Поскольку программа создает кроссворд в пошаговом формате, с ее использованием справится даже неопытный пользователь. Вот что нужно сделать для создания своего собственного кроссворда:
- После открытия программы пользователю предложат создать свой кроссворд, или отредактировать имеющийся. Для создания нового кроссворда нужно нажать на кнопку Next и ничего не менять. Откроется окно с двумя полями для ввода. Первое поле Word нужно для ввода слов в сетке, а второе необходимо для вопроса к написанному слову. После заполнения двух полей нужно нажать кнопку Add word to list для добавления слова в будущий кроссворд. На этом этапе нужно добавить минимум 2 слова, после чего можно приступать к следующему шагу.
- Далее пользователю предлагается задать имя для кроссворда и выбрать, сколько слов будет по вертикали и по горизонтали. После выбора данных параметров нужно нажать кнопку Next. Это действие переводит пользователя в новое окно, где он может посмотреть на сгенерированный кроссворд. С помощью кликабельной строки Make another puzzle like this one можно заново сгенерировать сетку, чтобы получить другой результат.
- Следующий шаг — сохранение полученного результата. Кроссворд можно сохранить в формате ecw, чтобы в дальнейшем редактировать его в EclipseCrossword, отправить на печать и сохранить в формате pdf, или же экспортировать всю сетку в форматах rtf, wmf, eps и txt.