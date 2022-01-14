Easy2Boot — полезный инструмент для создания мультизагрузочных USB-флешек. С помощью программы можно записать любой дистрибутив, LiveCD или образ дискеты на накопитель информации: с операционной системой Windows или Linux; антивирусное ПО; системные программы, которые используется для повышения производительности ПК. Для корректной работы утилиты требуется дополнительный софт — RMPrepUSB. ПО Easy2Boot работает через встроенную командную строку.
Программа работает с файловыми системами FAT32 (оптимальный вариант для образов, размер которых не превышает 4 ГБ) и NTFS. При выборе NTFS, стоит учитывать тот факт, что флешка в UEFI не загрузится. С помощью данного ПО, пользователи могут записать несколько образов на один носитель информации: для второго образа создается подпапка.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения Easy2Boot — бесплатная. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.
Зачем нужна программа Easy2Boot?
Программа Easy2Boot предоставляет пользователям следующие функции для создания мультизагрузочных USB-накопителей информации:
- Командная строка. В утилиту интегрирована командная строка. С помощью данного инструмента выполняются основные функции программы — для этого необходимо вводить нужные команды в строку ввода информации. Утилита в автоматическом режиме определяет количество USB-накопителей, которые подключены к компьютеру. Они отображаются в командной строке в формате списка. На первом этапе работы пользователю предлагается указать номер носителя информации.
- Обновление списка устройств. В главном окне программы есть функция «Refresh». Она позволяет обновить текущий список USB-носителей. Опция используется в том случае, если вы подключили новое устройство к компьютеру, а оно не отображается в списке.
- Выбор языка дистрибутива. Перед тем, как начать создание мультизагрузочной флешки и запись дистрибутива, пользователи могут выбрать язык программного обеспечения. Например, для Windows можно указать английский, русский или украинский язык, так как данная ОС поддерживает все перечисленные языки. В случае, если ПО на английском, то рекомендуется выбирать этот язык.
- Распаковка файлов. Функция «Extract E2B» дает возможность распаковать данные с флешки на компьютер. Для этого достаточно выбрать накопитель информации и указать раздел или папку, в которую будут извлечены файлы с USB-флешки.
- Обновление E2B устройства. С помощью этого инструмента можно обновить прошивку подключенного USB-устройства. Например, воспользоваться данной опцией можно при возникновении каких-либо ошибок или неполадок в работе устройства. Обновление данных выполняется через встроенную командную строку.
- Очистка данных на USB-накопителе. Перед тем, как начать создание мультизагрузочного носителя информации, пользователи могут выполнить полную очистку устройства.