Easy2Boot — полезный инструмент для создания мультизагрузочных USB-флешек. С помощью программы можно записать любой дистрибутив, LiveCD или образ дискеты на накопитель информации: с операционной системой Windows или Linux; антивирусное ПО; системные программы, которые используется для повышения производительности ПК. Для корректной работы утилиты требуется дополнительный софт — RMPrepUSB. ПО Easy2Boot работает через встроенную командную строку.

Программа работает с файловыми системами FAT32 (оптимальный вариант для образов, размер которых не превышает 4 ГБ) и NTFS. При выборе NTFS, стоит учитывать тот факт, что флешка в UEFI не загрузится. С помощью данного ПО, пользователи могут записать несколько образов на один носитель информации: для второго образа создается подпапка.

Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения Easy2Boot — бесплатная. Язык интерфейса — английский. Русская версия не поддерживается.

Зачем нужна программа Easy2Boot?

Программа Easy2Boot предоставляет пользователям следующие функции для создания мультизагрузочных USB-накопителей информации: