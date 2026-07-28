EaseUS VoiceWave — программа для изменения голоса в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Она предлагает более 400 голосовых эффектов, звуковую панель и возможность клонирования голоса для игр, стримов и онлайн-общения.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная пробная версия с ограничениями, платная подписка от 14.95$ в месяц для доступа ко всем функциям. VoiceWave работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Как изменить голос в EaseUS VoiceWave?

Для того, чтобы поменять свой голос в программе VoiceWave, нужно:

Выбрать свой микрофон. Желательно выбрать устройство вывода звука (наушники, колонки и т.д.), чтобы слышать изменения. На главной странице выбрать любой доступный голос и нажать на него ЛКМ. Изменения примутся автоматически, а в динамиках или наушниках можно сразу же послушать примененный эффект.

Большая библиотека голосовых эффектов для любых сценариев

Программа предлагает огромный выбор готовых пресетов: от женских и мужских голосов до персонажей аниме, роботов и знаменитостей. Пользователь может мгновенно переключаться между ними, превращая свой голос в голос любого персонажа или имитируя различные акустические среды. Все эффекты работают в реальном времени с минимальной задержкой, что идеально для живого общения.

Звуковая панель с огромным количеством звуков

Встроенная библиотека звуков позволяет проигрывать смешные фразы, музыкальные отрывки, звуковые эффекты и популярные интернет-мемы прямо во время разговора или стрима. Можно управлять воспроизведением с помощью горячих клавиш, добавляя комичные акценты в любой момент без переключения между программами.

Создание и клонирование уникальных голосов

Если готовых пресетов недостаточно, можно создать собственный голос, смешивая различные эффекты: изменение высоты тона, добавление реверберации, задержки или эффекта робота. Функция клонирования позволяет скопировать голос любого человека или персонажа и применить его в реальном времени. Это открывает безграничные возможности для ролевых игр, создания контента и творческих экспериментов.

Интеграция с популярными платформами для игр, стримов и конференций

Программа работает со всеми основными приложениями, используемыми для голосового общения: Discord, Zoom, Skype, Google Meet, а также с платформами для стриминга — Twitch, TikTok Live, Streamlabs и OBS. Для использования достаточно выбрать в настройках приложения микрофон VoiceWave, после чего все эффекты применяются автоматически. Это позволяет защитить приватность, скрыв настоящий голос, или добавить развлечения в общение.

Изменение голоса в реальном времени

Программа позволяет скорректировать высоту, тембр и тон голоса, делая его неузнаваемым. Это полезно для сохранения анонимности в онлайн-играх, на стримах или во время деловых переговоров, когда не хочется раскрывать свою личность. При этом качество звука остается высоким, а задержка минимальной, что не мешает естественному общению.

Простота установки и использования

Программа устанавливается вполне стандартно и не требует специальных знаний для настройки. Интерфейс достаточно понятен: нужно выбрать любой голос из списка или создать свой, после чего все изменения применяются автоматически. Для начала работы не нужно регистрироваться или проходить сложное обучение, все эффекты доступны сразу.