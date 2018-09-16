SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EaseUS Partition Recovery

В данном списке представлены программы для замены EaseUS Partition Recovery. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EaseUS Partition Recovery, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery

Версия 12.9

Программа для восстановления данных с различных носителей информации

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
DiskDigger
DiskDigger

Версия 2.3.61.4547

Программа для восстановления утерянных данных с носителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет