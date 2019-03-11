SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EaseUS MobiMover

В данном списке представлены программы для замены EaseUS MobiMover. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EaseUS MobiMover, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

UltFone Phone Transfer
UltFone Phone Transfer

Версия 1.1.3

Программа для переноса данных между смартфонами.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
iMobie AnyTrans
iMobie AnyTrans

Версия 8.9.12.20250625

Программа для переноса и сохранения данных со смартфонов.

Оценок пока нет
Syncios Data Transfer
Syncios Data Transfer

Версия 3.5.2

Программа для переноса данных с одного смартфона на другой.

Оценок пока нет
iCareFone for WhatsApp Transfer
iCareFone for WhatsApp Transfer

Версия 3.0.6

Программа для переноса чатов WhatsApp с одного телефона на другой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans

Версия 8.0.1 (2.3.1)

Программа для резервирования и переноса данных между смартфонами

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Tenorshare iCareFone
Tenorshare iCareFone

Версия 5.3.2

Программа для управления файлами на iPhone, iPad, iPod

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)