SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EarTrumpet

В данном списке представлены программы для замены EarTrumpet. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EarTrumpet, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
Power Mixer
Power Mixer

Версия 4.1

Программа для регулировки громкости на Windows-компютере

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (19)
Volume2
Volume2

Версия 1.1.7.449

Программа для регулировки и управление звуками в Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (25)