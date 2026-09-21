dupeGuru — бесплатная программа с открытым исходным кодом для поиска дубликатов файлов на компьютере. Она позволяет находить одинаковые документы, фотографии и музыку по содержимому или имени и эффективно освобождать дисковое пространство.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Поиск дубликатов по содержимому и по имени файла

Программа сканирует выбранные папки и диски, сравнивая файлы двумя способами: побайтово по содержимому или по названию. Режим поиска по содержимому находит абсолютно идентичные файлы, даже если они имеют разные имена. Режим поиска по имени, наоборот, выявляет файлы с одинаковыми названиями, которые могут быть разными по содержанию. Пользователь сам выбирает подходящий метод в зависимости от задачи.

Нечеткое сравнение для поиска похожих файлов

dupeGuru умеет находить не только точные копии, но и похожие файлы с помощью алгоритма нечеткого сравнения. Это особенно полезно для музыки: программа может найти одну и ту же песню в разных форматах (MP3 и FLAC) или с незначительными различиями в названии. Настраиваемый порог схожести позволяет регулировать чувствительность поиска — от строгого совпадения до поиска отдаленно похожих файлов.

Специализированные режимы для музыки и изображений

В режиме Музыка программа анализирует теги аудиофайлов (исполнитель, альбом, название) и находит дубликаты с одинаковыми метаданными, но разными форматами или битрейтом. Это помогает навести порядок в музыкальной библиотеке, удалив лишние версии треков. В режиме Картинки доступен поиск визуально похожих изображений с учетом поворотов и небольших изменений, что удобно для фотографов и дизайнеров.

Гибкие фильтры и настройка критериев поиска

Программа позволяет задавать минимальный и максимальный размер файлов, исключать определенные типы или папки, использовать маски и регулярные выражения. Можно ограничить поиск только музыкой, изображениями или документами, а также указать, какие именно свойства учитывать при сравнении. Гибкая система фильтров экономит время и позволяет сосредоточиться на нужных результатах.

Разнообразные способы удаления и перемещения дубликатов

После завершения сканирования dupeGuru показывает список найденных групп файлов с подробной информацией: путь, размер, дата изменения, качество аудио или разрешение изображения. Пользователь может выбрать, какие файлы удалить, какие оставить, а какие переместить в другую папку. Доступны массовые операции: удаление всех копий кроме одной, перемещение дубликатов в корзину или в специальную папку для последующей проверки.

Кроссплатформенность и открытый исходный код

Программа позволяет использовать ее на любой операционной системе. Исходный код открыт и доступен для изучения и модификации. dupeGuru поддерживает несколько языков интерфейса, включая русский, и регулярно обновляется сообществом разработчиков.