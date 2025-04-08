SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Duet Display

Duet Display

Программа для подключения к ПК дополнительных мониторов

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Актуальная версия 4.0.502
Скачать 171 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.0.502

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 4.0.491
  2. Версия 4.0.479

Duet Display в магазинах приложений

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