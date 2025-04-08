Duet Display – приложение для связки стационарных и мобильных устройств для использования вторых в качестве дублирующих или дополнительных мониторов. Совместимо с 32 и 64-разрядными версиями Windows 7/8/8.1/10/11. Приложение переведено на русский язык, только при регистрации учетной записи необходимо перейти на англоязычный сайт. Доступ к возможностям Duet Display открывается только после оформления ежемесячной или годовой подписки (присутствует недельный пробный период).

Перед началом работы необходимо войти в учетную запись по электронной почте и паролю, а также установить приложение Duet Display на всех устройствах, которые будут связаны с основным. Подключение возможно как по Wi-Fi, так и проводным способом.

После оплаты подписки доступно подключение одного или нескольких устройств. Выбрав на втором устройстве основной рабочий стол, можно запустить дублирование экрана. На основном мониторе появятся сведения о подключении, а также дополнительные настройки. Можно изменить частоту кадров, выбрать производительность от максимальной до энергосберегающей. Устройство, которое получает изображение с монитора, может управлять происходящим на рабочем столе с помощью прикосновений, жестов, обычной или экранной клавиатуры, если подключен смартфон. На экране смартфона будут доступны стрелки и служебные клавиши (esc, tab и т.д.).

Функция расширения позволит использовать экран второго устройства как продолжение основного. Здесь также присутствуют дополнительные настройки: выбор разрешения и масштаба объектов. Ориентация монитора наглядно демонстрируется при помощи анимации со стрелкой.

Функции дублирования и расширения экрана могут работать в режиме телесуфлера, когда изображение на дополнительном экране переворачивается так, чтобы оно отображалось правой стороной вверх при просмотре в зеркале телесуфлера.