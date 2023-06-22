SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DuckStation

В данном списке представлены программы для замены DuckStation. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DuckStation, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

RPCS3
RPCS3

Версия 0.0.43-20332

Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (53)
RetroArch
RetroArch

Версия 1.15.0

Программа для эмуляции работы игровых ретро-приставок, ручных консолей и аркадных автоматов

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