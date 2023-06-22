DuckStation — программа для эмуляции игр PlayStation на компьютерах. Этот бесплатный эмулятор совместим с Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, поддерживая как 32-битные, так и 64-битные системы. Программа доступна только на японском и английском языках.

Основные функции DuckStation

Поддержка широкого спектра игр PlayStation.

Графические улучшения, такие как повышенное разрешение и текстуры.

Настройки для оптимизации производительности и совместимости.

Поддержка сохранений и моментальных скриншотов.

Поддержка CPU Recompiler/JIT для различных архитектур.

Аппаратное и программное рендеринг с использованием API, таких как D3D11, D3D12, OpenGL, Vulkan.

Графическое улучшение с увеличением разрешения, фильтрацией текстур и настоящим цветом в аппаратных рендерерах.

PGXP для точности геометрии, коррекции текстур и эмуляции буфера глубины.

Фильтр адаптивного уменьшения разрешения.

Цепочки шейдеров постобработки.

"Быстрый запуск" для пропуска BIOS.

Поддержка сохранения состояния игры.

Поддержка форматов образов дисков, включая bin/cue, raw bin/img, MAME CHD, однодорожечные ECM, MDS/MDF и незашифрованные PBP.

Прямой запуск домашних разработок и исполняемых файлов.

Загрузка файлов формата Portable Sound Format (psf).

Контроллеры цифрового и аналогового типа для ввода.

Поддержка Namco GunCon (симуляция с помощью мыши) и NeGcon.

Автоматические обновления для Windows.

Автоматическое сканирование контента с использованием данных redump.org.

Опциональное автоматическое переключение карт памяти для каждой игры.

Поддержка загрузки читов из списков libretro или PCSXR.

Редактор карт памяти и импортер сохранений.

Эмулированное разгон процессора.

Интегрированная и удаленная отладка.

Контроллеры Multitap (до 8 устройств).

RetroAchievements.

Автоматическая загрузка/применение патчей PPF.

DuckStation включает дополнительные функции, такие как поддержку сохранений игр и возможность использования модов. Эти функции позволяют пользователям настроить игровой опыт, сохраняя прогресс и изменяя аспекты игры через модификации.

Как пользоваться эмулятором DuckStation?

После запуска программы настроить основные параметры через меню.

Добавить игры PlayStation, используя функцию "Add Games" в меню.

Выбрать игру из списка и запустить её через эмулятор.

Настройка контроллеров в DuckStation включает следующие шаги:

Открыть настройки DuckStation и перейти в раздел "Controllers". Выбрать тип контроллера (например, DualShock, Xbox Controller) и подключить его к компьютеру. Настроить кнопки управления, соответствующие кнопкам оригинального PlayStation контроллера. Сохранить настройки и закрыть меню.

Эти шаги обеспечивают настройку и использование различных игровых контроллеров для игр в эмуляторе.

Итоги

DuckStation предлагает высокую функциональность как эмулятор PlayStation, обеспечивая совместимость с широким спектром игр и поддерживая различные графические улучшения. Его возможности по настройке контроллеров, поддержке модов и сохранений делают его удобным инструментом для любителей ретро-игр.