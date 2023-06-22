DuckStation — программа для эмуляции игр PlayStation на компьютерах. Этот бесплатный эмулятор совместим с Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, поддерживая как 32-битные, так и 64-битные системы. Программа доступна только на японском и английском языках.
Основные функции DuckStation
- Поддержка широкого спектра игр PlayStation.
- Графические улучшения, такие как повышенное разрешение и текстуры.
- Настройки для оптимизации производительности и совместимости.
- Поддержка сохранений и моментальных скриншотов.
- Поддержка CPU Recompiler/JIT для различных архитектур.
- Аппаратное и программное рендеринг с использованием API, таких как D3D11, D3D12, OpenGL, Vulkan.
- Графическое улучшение с увеличением разрешения, фильтрацией текстур и настоящим цветом в аппаратных рендерерах.
- PGXP для точности геометрии, коррекции текстур и эмуляции буфера глубины.
- Фильтр адаптивного уменьшения разрешения.
- Цепочки шейдеров постобработки.
- "Быстрый запуск" для пропуска BIOS.
- Поддержка сохранения состояния игры.
- Поддержка форматов образов дисков, включая bin/cue, raw bin/img, MAME CHD, однодорожечные ECM, MDS/MDF и незашифрованные PBP.
- Прямой запуск домашних разработок и исполняемых файлов.
- Загрузка файлов формата Portable Sound Format (psf).
- Контроллеры цифрового и аналогового типа для ввода.
- Поддержка Namco GunCon (симуляция с помощью мыши) и NeGcon.
- Автоматические обновления для Windows.
- Автоматическое сканирование контента с использованием данных redump.org.
- Опциональное автоматическое переключение карт памяти для каждой игры.
- Поддержка загрузки читов из списков libretro или PCSXR.
- Редактор карт памяти и импортер сохранений.
- Эмулированное разгон процессора.
- Интегрированная и удаленная отладка.
- Контроллеры Multitap (до 8 устройств).
- RetroAchievements.
- Автоматическая загрузка/применение патчей PPF.
DuckStation включает дополнительные функции, такие как поддержку сохранений игр и возможность использования модов. Эти функции позволяют пользователям настроить игровой опыт, сохраняя прогресс и изменяя аспекты игры через модификации.
Как пользоваться эмулятором DuckStation?
- После запуска программы настроить основные параметры через меню.
- Добавить игры PlayStation, используя функцию "Add Games" в меню.
- Выбрать игру из списка и запустить её через эмулятор.
Настройка контроллеров в DuckStation включает следующие шаги:
- Открыть настройки DuckStation и перейти в раздел "Controllers".
- Выбрать тип контроллера (например, DualShock, Xbox Controller) и подключить его к компьютеру.
- Настроить кнопки управления, соответствующие кнопкам оригинального PlayStation контроллера.
- Сохранить настройки и закрыть меню.
Эти шаги обеспечивают настройку и использование различных игровых контроллеров для игр в эмуляторе.
Итоги
DuckStation предлагает высокую функциональность как эмулятор PlayStation, обеспечивая совместимость с широким спектром игр и поддерживая различные графические улучшения. Его возможности по настройке контроллеров, поддержке модов и сохранений делают его удобным инструментом для любителей ретро-игр.