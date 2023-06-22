SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
DuckStation

DuckStation

Программа для эмуляции игр PlayStation на компьютерах

3,5 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.1.11752
Скачать 68 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 0.1.11752

  • Обновлены модули эмуляции PS1 и улучшена поддержка новых игр.
  • Исправлены ошибки рендеринга и добавлены новые настройки графики.
  • Оптимизирована скорость работы и улучшена стабильность при нагрузке.
  • Упрощён интерфейс настройки параметров эмулятора.

Оценки программы

3,5

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о DuckStation