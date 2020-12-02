DualSenseX — это программное обеспечение, разработанное для полной интеграции контроллера DualSense с ПК. Программа раскрывает весь потенциал контроллера: адаптивные триггеры, тактильная отдача, гироскоп, сенсорная панель и, конечно же, подсветка.

Интерфейс доступен на английском и русском языках. DualSenseX работает на Windows 10 и выше (64 бит).

Зачем нужна программа DualSenseX?

DualSenseX позволяет не просто подключить геймпад к компьютеру, но и активировать все его возможности. Данная опция необходима игрокам, предпочитающим управление с помощью DualSense, но играющих на ПК. Для каких задач необходима программа DualSenseX:

ПК-гейминг. Использование всех функций DualSense в играх, которые изначально не поддерживают контроллер PS5. Например, в Cyberpunk 2077 можно почувствовать разницу в сопротивлении триггеров при стрельбе из пистолета и винтовки.

Стриминг и создание контента. Управление стримами через жесты гироскопа или сенсорную панель, а также настройка подсветки контроллера под цветовую схему трансляции.

Разработка игр. Тестирование поддержки DualSense в проектах без необходимости покупать PS5.

Эмуляция. Запуск игр, разработанных только для PlayStation, через эмуляторы с полной совместимостью функций контроллера. Также есть поддержка игр, выпущенных для более старых версий консолей, например, PS2.

Творчество. Использование гироскопа и тачпада для управления 3D-редакторами или видеомонтажом в таких программах, как Blender или Premierе Pro.

Функции и возможности программы DualSenseX

DualSenseX раскрывает возможности геймпада при использовании его в интеграции с персональным компьютером или ноутбуком. Основные функции и возможности программы:

Раскрытие аппаратных возможностей DualSense. Контроллер обладает множеством функций, доступных для игр на PS5. С помощью DualSenseX можно активировать их в практически любой игре для ПК. С помощью настроек можно отрегулировать сопротивление триггеров под разные сценарии и разные игры: от легкого нажатия для стрельбы из лука до жесткого отклика в гоночных симуляторах. Настройка тактильной отдачи позволяет более точно прочувствовать текстуры поверхности, погодные эффекты, а также вибрацию от использования оружия. Использование гироскопа и акселерометра поможет игроку управлять камерой в играх, а также управлять различными опциями ПК через жесты. Переназначение действий для сенсорной панели помогают получать быстрый доступ к тем или иным действиям, улучшая игровой опыт.

Кастомизация. Создание различных профилей станет полезным как игрокам с богатой игровой библиотекой, так и тем, кто занимается творчеством и использует для этого контроллер. Настройка подсветки позволяет полностью погрузиться в игру с помощью назначения цвета для того или иного события. Также есть возможность записывать определенные макросы и привязывать их как к кнопкам, так и к комбинациям кнопок. Да, это не совсем честно, ведь некоторые макросы дают преимущество в игре, как например в Mortal Kombat или Fortnite, но такая опция все же присутствует.

Совместимость и интеграция. С помощью DualSenseX можно играть в игры, которые поддерживают только геймпады от Xbox. Программа в автоматическом режиме преобразует сигналы от DualSense, не заставляя пользователя разбираться в сложных настройках. В распоряжении игрока есть интеграция со Steam. С помощью этой опции можно настраивать контроллер через Big Picture Mode и использовать различные конфигурации от сообщества. Также DualSenseX поддерживает работу с различными эмуляторами, в том числе для старых игр.

Инструменты для разработчиков. С помощью готовых плагинов разработчики могут внедрять все доступные функции DualSense в собственные проекты. Особенно эта функция станет полезна маленьким компаниям или небольшому кругу лиц, так как она помогает сэкономить средства на покупку инструментов для тестирования. Возможности гибкой настройки и тестирования контроллера в режиме реального времени помогают устранять некоторые недоработки в проектах.

Социальные и стриминговые функции. Используя тачпад и различные жесты, стримеры могут как запустить или остановить стрим на различных площадках, так и отрегулировать громкость микрофона. Присутствует опция интеграции с голосовыми чатами для управления различными опциями. Так, при помощи контроллера, пользователь может получать быстрый доступ к различным каналам, отключать микрофон, звук и устанавливать тот или иной статус.

Заключение

DualSenseX обладает огромным перечнем функций и возможностей, которые позволяют раскрыть все опции DualSense на персональном компьютере. Программа подходит не только для игр, но и для творчества, стриминга и разработки. Гибкая настройка, бесплатное распространение и поддержка множества платформ и программ делают DualSenseX одним из лучших выборов для использования контроллера на ПК.