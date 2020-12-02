SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
DualSenseX

DualSenseX

Виртуальный эмулятор для контроллера DualSense

2,4 (77)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.1.0
Установить автоматически (15 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.1.0

  • Полностью убрали привязку к Steam API.
  • Теперь запускается через лаунчер.
  • Статус «Играет в Steam» показывается только первые 5 секунд.
  • Discord-статус из Steam больше не отображается (только свой, от DSX).

v2.0.0 (новый дизайн):

  • Полный редизайн интерфейса.
  • Много исправлений багов.

Основные возможности:

  • Режимы подсветки тачпада (статичный, радуга, свой, дыхание, стробоскоп, уровень заряда).
  • Адаптивные курки: отдельно для левой и правой, с экспортом (буфер обмена, текстовый файл, UDP).
  • Вибрация контроллера: по времени (до 1000 сек) или по интервалам.
  • Вкладка «Игры»: моды с динамическими адаптивными курками через UDP или текстовый файл.
  • Вкладка «Мастерская» (в будущем) — профили курков от других пользователей.
  • Вкладка «Статистика»: 19 достижений (путь курков, число нажатий кнопок), таблицы лидеров (позже).
  • Горячие клавиши: открыть Game Bar или отключить DualSense по Bluetooth.
  • HidHide снова встроен — скрывать физический контроллер.

Оценки программы

2,4

77 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о DualSenseX