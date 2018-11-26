SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DTS Sound Unbound

В данном списке представлены программы для замены DTS Sound Unbound. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DTS Sound Unbound, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Boom 3D
Boom 3D

Версия 1.0.10.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
SRS Audio SandBox
SRS Audio SandBox

Версия 1.10.2.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (50)