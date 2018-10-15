Driver Toolkit — программа для обновления драйверов. Просто скачайте данное ПО на компьютер и забудьте о необходимости постоянно следить за актуальностью драйверов. Утилита в автоматическом режиме просканирует компьютер, найдет новое ПО в базе из более чем 12 млн. драйверов и установит его на компьютер.

Приложение не потребляет слишком много интернет-трафика и не нагружает систему. Программа поддерживает как ручной, так и активный режимы использования. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Driver Toolkit работает в несколько раз быстрее и производительнее аналогов.

Несмотря на то, что русский язык до сих пор не поддерживается, научиться использовать основные функции Driver Toolkit не составит особого труда. Утилита платная, но имеет бесплатный пробный период (нужен код активации/лицензионный ключ). Программа поддерживает все операционные системы Windows, начиная с XP. Поддерживаются как 32 так и 64-разрядные сборки.

преимущества Driver Toolkit:

Сканирование системы на наличие проблемных драйверов в один клик.

Автоматическое определение установленных в компьютере компонентов.

Загрузка новых и обновление уже имеющихся драйверов на вашем компьютере.

Возможность в один клик исправить нестабильные или неправильно работающие драйвера.

Дополнительный функционал, включая создание резервной копии установленных драйверов, восстановления из резервной копии и деинсталляция.

База из более чем 12 млн. актуальных проверенных драйверов.

Недостатки Driver Toolkit: