Driver Reviver — удобная утилита для быстрого поиска устаревших драйверов установленного оборудования. После этого, программа может обновить все устаревшие компоненты. Загрузка программного обеспечения выполняется с официальных сайтов производителей — без вирусов и шпионского ПО.

В Driver Reviver есть возможность создания точек восстановления. В случае возникновения сбоев, пользователи могут откатиться до предыдущей версии драйвера. Доступен встроенный планировщик заданий. Некоторые драйвера можно добавить в список исключений.

Программа Driver Reviver работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Можно загрузить бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом. Стоимость составляет 30 долларов, интерфейс переведен на русский язык.

Функции программыDriver Reviver

Утилита Driver Reviver предоставляет пользователям следующие полезные функции:

Общая информация о системе. В главном окне программы отображается информация о системе — модель компьютера или ноутбука, процессор, объем оперативной памяти версия операционной системы, используемый видеоадаптер (встроенная или дискретная видеокарта), объем жестких дисков.

Сканирование системы. Этот инструмент используется для сканирования всех устройств компьютера. В качестве результата, программа Driver Reviver отобразит список всех компонентов, которые требуют обновление драйверов. В интерфейсе показано общее число найденных драйверов — а также их описание. Пользователи могут обновить все драйвера сразу или отметить только нужные компоненты для ручной установки программного обеспечения (для этого нужно отметить галочкой драйвера в списке).

Резервная копия. Этот инструмент используется для создания резервной копии всех системных драйверов. Например, если после установки обновления для видеокарты, появились проблемы с графикой, то вы всегда можете восстановить предыдущую версию ПО. Во время создания резервной копии драйверов, сохраняются все настройки драйверов.

Исключение драйверов. Полезный инструмент, который дает возможность добавить драйвера в список исключений. Все компоненты, которые находятся в этом списке, не будут сканироваться. Это значит, что вы не сможете установить обновление для добавленного устройства. Крайне полезная функция, если вы не планируете обновлять драйвер для звуковой карты, видеокарты или другого компонента. Устройство из списка исключения можно удалить в любой момент (только один драйвер или все элементы сразу).

График. Это планировщик задач, которые встроен в программу Driver Reviver. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: выбрать тип расписания (запуск однократного сканирования, ежедневное сканирование системы, еженедельная проверка обновлений). В случае с ежедневным анализом, следует указать время, когда утилита начнет сканирование системы. Можно активировать функцию «Загружать автоматически» — драйвера будут скачиваться без ручного подтверждения действия. При еженедельном расписании, необходимо указать дни недели, когда Driver Reviver будет сканировать устройства на наличие новых обновлений драйверов: например, в понедельник, четверг и субботу. При однократном запуске можно выбрать точную дату и время, когда программа запустит процесс сканирования системы.