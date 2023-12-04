Driver Magician — отличное решение для работы с разнообразными типами драйверов как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Программа совместима с операционной системой Windows (от 7 до 11, 32/64 бит) и является условно-бесплатной.

Функции Drive Magician

Работа с драйверами

Основная опция Drive Magician — резервное копирование драйверов. Программа находит все существующие на ПК файлы, извлекает их с жесткого диска, систематизирует и создает неограниченное количество копий, помещая их в заранее выбранное пользователем место.

Таким образом, все выбранные для копирования драйверы сохранятся после выключения компьютера, обновления и переустановки ОС. Устаревшие и ненужные драйверы внутри Drive Magician можно также полностью удалить вручную.

Всего программа предлагает четыре способа создания резервных копий. Среди них следует выделить два нестандартных метода:

Перенос файлов в автоматически распаковывающийся архив.

Перенос данных в инсталлятор (пакет с опцией автономной установки содержимого).

Работа с обновлениями

Одна из ключевых опций Drive Magician, выделяющих его на фоне похожих программ - свободный выход в интернет и постоянный доступ к сети. В приложении находится актуальный список с последними версиями загруженных на устройство драйверов. Причем необходимости искать нужный драйвер на сторонних ресурсах нет — список дополнен возможностью их моментального обновления.

Работа с файлами разных форматов

Помимо взаимодействий с драйверами, Drive Magician также обладает опцией загрузки, удаления и оперативного восстановления файлов иных форматов. Среди них:

Реестры

Файлы, находящиеся в избранном

Папки и их содержимое

Рабочий стол компьютера полностью

Текстовые документы

Аппаратные идентификаторы

Дополнительной функцией Drive Magician выступает наличие аппаратных идентификаторов. Они помогают пользователю обнаружить неизвестные файлы и устройства внутри компьютера и при необходимости удалить их.