DRAM Calculator for Ryzen — утилита, используемая в качестве вспомогательного средства в разгоне оперативной памяти на компьютерах, оснащенных процессорами Ryzen от AMD. Сама программа изменяет никаких параметров работы установленных планок ОЗУ. Интерфейс выполнен на английском языке, но присутствуют всплывающие подсказки на русском. Поддерживается операционными системами Windows 7 и выше.

Зачем нужна программа DRAM Calculator for Ryzen?

Программа DRAM Calculator for Ryzen представляет собой калькулятор таймингов оперативной памяти. Если простыми словами, тайминги (или латентность) — это временные задержки сигналов при работе ОЗУ. Чем меньше задержка, тем выше скорость обработки данных и, следовательно, производительность оперативной памяти.

Но даже если имеющаяся планка ОЗУ (а точнее — чипы памяти) поддерживает принудительное понижение таймингов, это не означает, что она сможет нормально взаимодействовать с материнской платой и процессором компьютера при текущих выставленных значениях временных задержек.

Программа DRAM Calculator for Ryzen помогает пользователю точно подобрать значения таймингов, которые он может выставить для своей оперативной памяти. Сама же процедура изменения параметров задержек осуществляется в настройках BIOS материнской платы.

Кроме того, утилита помогает рассчитать напряжение, подаваемое на планки ОЗУ. Ввиду того, что уменьшение таймингов приводит к увеличению пропускной способности чипов памяти, для стабильной работы ОЗУ потребуется увеличить напряжение питания. Эти параметры также задаются из BIOS материнской платы.

Как пользоваться DRAM Calculator for Ryzen?

Для выполнения расчета таймингов пользователю нужно заполнить 18 полей:

«Processor». Выбор поколения процессора Ryzen. Здесь перечислены процессоры, которые поддерживаются калькулятором DRAM Calculator for Ryzen (со временем список расширяется). «Memory Type». Выбор типа памяти (производителя и использованные им чипы памяти для построения модуля ОЗУ). То же, что и в предыдущем случае. «DRAM PCB revision». Ревизия PCB памяти или, проще говоря, конструкция печатной платы. Ревизия PCB определяется по способу расположения чипов памяти на модуле ОЗУ и другим конструктивным особенностям. «Memory Rank». Здесь всего 2 варианта — одно- или двухранговая память. «Frequency (MT/s)». Пиковая (максимальная) рабочая частота памяти. Следует искать в технической документации к модулю ОЗУ. «BCLK (100-104.8)». Базовая частота материнской платы. Следует искать в технической документации к материнской плате. «DIMM Modules». Количество модулей ОЗУ, установленных в материнскую плату (1, 2 или 4). Здесь речь о фактическом количестве планок оперативной памяти, а не о количестве разъемов в системной плате для их установки. «Motherboard». Тип топологии материнской платы. Также описано в документации к плате. Начиная от «tCL (CAS) ns» и заканчивая «tFAW ns» — 10 полей, в которые требуется ввести текущие тайминги оперативной памяти. Определить значения таймингов можно при помощи специальных утилит.

После заполнения всех необходимых полей остается нажать на одну из кнопок:

«Calculate SAFE». Программа выдаст тайминги, значения напряжений и другие параметры, установка которых является безопасной для работы оперативной памяти.

«Calculate FAST». Значения таймингов и прочих параметров для разгона ОЗУ до максимально возможной производительности. Выставлять такие тайминги следует с осторожностью, т.к. они могут привести к перегреву модулей ОЗУ. Не мешает организовать для них дополнительную вентиляцию (даже если в конструкции модуля присутствует радиатор охлаждения).

Последний шаг — выставление полученных в программе значений таймингов в BIOS. Это уже совсем другая тема. Тут мы можем добавить, что ввод неправильных значений приведет к отказу компьютера запускаться (он будет просто выключаться сразу после включения). К счастью, настройки BIOS всегда можно сбросить вручную, что также веорнет тайминги к заводским значениям.