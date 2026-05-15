Double Driver — бесплатная утилита для просмотра списка всех установленных драйверов устройств в системе, создания их резервных копий и последующего восстановления.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Double Driver

Просмотр и печать полного списка установленных драйверов устройств. Утилита сканирует систему и отображает все драйверы, которые используются оборудованием компьютера. Для каждого драйвера показывается его название, производитель, версия, дата выпуска и путь к файлам. Этот список можно сохранить в текстовый файл или отправить на печать. Функция полезна для диагностики: например, чтобы сравнить набор драйверов до и после переустановки системы или поделиться списком с техподдержкой.

Создание резервной копии драйверов для восстановления после переустановки Windows. Главная задача программы — сохранить все драйверы текущей системы в отдельную папку, чтобы затем быстро восстановить их на свежеустановленной ОС. Это особенно актуально, если оригинальные диски с драйверами утеряны, а на сайте производителя оборудования больше нет поддержки для вашей версии Windows. Резервная копия занимает место на диске, но экономит часы ручного поиска и установки каждого драйвера по отдельности.

Высокая скорость работы и удобная организация бэкапа по папкам устройств. Программа создает резервную копию менее чем за минуту, даже на старых компьютерах. Все скопированные файлы автоматически раскладываются по папкам, названия которых совпадают с именами устройств. Это упрощает навигацию: при восстановлении можно выбрать только нужный драйвер, а не разбираться в россыпи файлов с непонятными именами.

Фильтрация драйверов по производителю для удобного отбора. В интерфейсе можно включить фильтр, который отображает только драйверы от Microsoft или только от сторонних производителей. Это помогает быстро найти именно те драйверы, которые были установлены вами вручную, и не тратить время на копирование десятков системных файлов, которые и так есть в каждой копии Windows.

Восстановление драйверов из сохраненной резервной копии одним нажатием. Когда операционная система переустановлена или возникли проблемы с оборудованием, программа может загрузить драйверы из ранее созданной папки бэкапа и установить их автоматически. Не нужно вручную указывать путь к каждому INF-файлу или запускать установщики. Double Driver сама находит соответствующие устройства и восстанавливает работоспособность звука, сети, видео и других компонентов. По отзывам пользователей, программа хорошо работает на Windows 10 при использовании корректной версии.

Как сохранить драйверы с помощью Double Driver?

Следуя простым шагам, можно сделать бэкап как всех доступных драйверов, так и отдельных. Вот что для этого нужно:

После открытия программы нужно перейти в раздел Backup и нажать кнопку Scan Current System. После этого следует выбрать нужные драйверы для создания бэкапа и нажать Backup now. Далее нужно выбрать директорию для сохранения драйверов и выбрать тип итогового файла, после чего нажать ОК.

После этих действий выбранные драйверы будут сохранены в указанную директорию.