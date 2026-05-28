DOSBox — программа для эмуляции компьютера с операционной системой MS-DOS, позволяющая запускать старые игры и приложения, созданные для DOS, на современных версиях Windows. Поддерживает звук, джойстики, принтеры и другие периферийные устройства.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы DOSBox