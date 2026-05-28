DOSBox — программа для эмуляции компьютера с операционной системой MS-DOS, позволяющая запускать старые игры и приложения, созданные для DOS, на современных версиях Windows. Поддерживает звук, джойстики, принтеры и другие периферийные устройства.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы DOSBox
- Полная эмуляция процессора 8086/80286/80386 с поддержкой режимов Real и Protected Mode. Программа воссоздает поведение старых процессоров, что позволяет выполнять DOS-приложения, написанные для оборудования, отсутствующего в современных ПК. DOSBox эмулирует все регистры, прерывания и систему адресации памяти, необходимые для корректной работы игр и утилит 80-х и 90-х годов. Эмуляция может быть замедлена или ускорена, чтобы регулировать игровой процесс: например, снизить частоту для слишком быстрых старых игр или, наоборот, немного ускорить слишком медленные.
- Поддержка стандартных звуковых карт и MIDI-синтезаторов. DOSBox эмулирует несколько классических звуковых устройств: Sound Blaster 16, Gravis Ultrasound и General MIDI. Благодаря этому игры получают корректное звуковое сопровождение, музыку и цифровые эффекты, которые были рассчитаны на конкретный чип. Пользователь может перенаправить MIDI-вывод на синтезатор операционной системы или подключить внешний MIDI-инструмент.
- Эмуляция VGA, EGA, CGA и других видеорежимов с масштабированием и сглаживанием. Программа поддерживает множество графических стандартов: VGA, SVGA, EGA, CGA, Hercules и Tandy. Встроенные фильтры масштабирования позволяют увеличить маленькое окно DOS-программы до полноэкранного режима, смягчая пикселизацию или, наоборот, сохраняя четкие пиксели для ретро-эстетики. Можно также эмулировать нестандартные разрешения и частоты обновления.
- Создание виртуальных дисков, образов ISO и флоппи-дисков. DOSBox работает с виртуальным диском внутри эмулятора, но может монтировать любую папку на жестком диске компьютера. Для запуска игр с компакт-дисков достаточно смонтировать ISO-образ или указать путь к физическому CD или DVD-приводу. Поддерживаются также файлы образов дискет и создание виртуальных жестких дисков. Все операции монтирования выполняются через внутреннюю командную строку эмулятора или через конфигурационный файл.
- Подключение джойстиков, геймпадов, мыши и принтеров. DOSBox может использовать современные USB-джойстики и геймпады с помощью эмуляции старых игровых портов. Для стрелялок и симуляторов доступна настройка чувствительности и калибровка. USB-мышь может быть эмулирована как последовательная, что необходимо для некоторых программ. Печать на принтер также эмулируется — вывод можно перенаправить в файл или на реальный принтер через Windows.
- Управление с клавиатуры и возможность записи макросов. Все клавиши полностью переназначаются. Например, левый Ctrl можно использовать как кнопку джойстика или клавишу скриншота. Функция записи макросов позволяет сохранить последовательность нажатий клавиш и мыши, что удобно для повторяющихся действий в играх или тестирования программ. Макросы можно сохранять в файлы и загружать в сессии DOSBox. Все основные параметры задаются в текстовом конфигурационном файле dosbox.conf, который можно редактировать вручную.