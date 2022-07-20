Dolphin — бесплатная программа-эмулятор запуска на компьютере игр Nintendo, Gamecube и Wii. Большинство игр для этих приставок успешно запускаются на эмуляторе. Программа поддерживает в играх HD-качество графики, разрешение 1080p и выше. Dolphin постоянно развивается, новые версии программы выходят регулярно.

Фунции эмулятора Dolphin

Поддержка оригинальных функций, которые отсутствовали у оригинальных приставок Gamecube и Wii.

Возможность сохранения в любом моменте игры, а в определённых местах, которые выбрали разработчики.

Антиалисинг и анизотропная фильтрация для показа более качественной и реалистичной графики. Большинство игр на эмуляторе выглядят лучше, чем на оригинальных видеоприставках.

Играйте на максимальном разрешении с высоким качеством.

Поддержка подключения к компьютеру геймпадов и джойстиков от игровых приставок.

Программа-эмулятор Dolphin регулярно обновляется и совместима с Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 — и 32-, и 64-битных разрядностях. Также есть версии Dolphin для Linux, Mac OS и Android.