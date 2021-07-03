SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Doc Scan: Scan to PDF

В данном списке представлены программы для замены Doc Scan: Scan to PDF. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Doc Scan: Scan to PDF, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

WinScan2PDF
WinScan2PDF

Версия 9.79

Программа для конвертирования сканов в PDF

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Версия 8.1.6

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)