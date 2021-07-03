Doc Scan: Scan to PDF — программа для сканирования документов и изображений с автоматическим сохранением сканов в формате PDF, JPG или PNG. Это условно-бесплатное приложение с ограниченным функционалом у бесплатной версии. Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Doc Scan: Scan to PDF?

Программа Doc Scan: Scan to PDF предназначена для работы с любым сканирующим оборудованием, включая МФУ (многофункциональные устройства), поддерживающее управление с персонального компьютера. Приложение способно считывать графические изображения отсканированных документов, фотографий и т.д., которые отправляются сканерами на компьютер по завершению сканирования, а затем автоматически сохранять их в формате PDF, а также в форматах JPG и PNG.

Т.е., используя Doc Scan: Scan to PDF, пользователю не придется задействовать какие-либо сторонние инструменты для конвертации сканов в PDF-формат. Программа позволит в несколько кликов сохранить отсканированные оригиналы документов в виде PDF-файлов, готовых к дальнейшему использованию.

Кроме того, Doc Scan: Scan to PDF также поможет решить задачу конвертации в PDF вообще любых изображений, хранящихся на диске компьютера. С помощью этой функции можно быстро преобразовать все ранее отсканированные документы, фотографии, книги и т.д. в PDF без необходимости их повторного сканирования.

Функции программы

Платная и бесплатная редакции Doc Scan: Scan to PDF имеют разный набор функциональных возможностей. Бесплатная версия программы обладает следующим функционалом:

Поддержка широкого спектра сканеров и МФУ (бесплатная версия программы поддерживает меньшее количество моделей устройств).

Нет необходимости в использовании фирменных (поставляющихся в комплекте со сканером, МФУ) утилит для сканирования, достаточно лишь установить драйвер устройства.

Наличие панели, куда помещаются все созданные в текущей сессии сканы, а также добавленные вручную изображения. Здесь можно выбрать объекты для их последующего сохранения в PDF, JPG или PNG.

Возможность редактирования сканов и загруженных с компьютера изображений во встроенном графическом редакторе. Он обладает следующим функционалом: обрезка, изменение разрешения, разворот, настройка яркости и контрастности.

Пользователь может конвертировать в PDF, как все добавленные в программу сканы разом, так и выборочно. В любом случае будет создан PDF-документ с количеством страниц, соответствующим количеству выбранных файлов. Это не распространяется на JPG и

Возможность установки разрешения (DPI), которое будет использовать сканер для сканирования документов.

Платная версия Doc Scan: Scan to PDF дополнительно имеет следующие возможности:

Наличие встроенной функции преобразования изображений в текст (OCR), при помощи которой сканы можно сохранять в виде редактируемых PDF-документов. Т.е. с текстом, поддающийся выделению и копированию.

Поддержка практически всех существующих моделей сканеров и МФУ от любых производителей, таких как HP, Canon, Brother, EPSON, Deli, Lenovo и т.д.

Возможность установки более высокого разрешения сканирования (DPI), нежели это предлагает бесплатная версия программы.

Возможность работы одновременно с 10 подключенными к компьютеру сканерами и МФУ.

Для обычных пользователей функционала бесплатной версии Doc Scan: Scan to PDF должно хватить для выполнения основной задачи (преобразование сканов в PDF). Главное, чтобы программа смогла определить сканер/МФУ.