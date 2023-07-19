SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DisplayCAL

В данном списке представлены программы для замены DisplayCAL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DisplayCAL, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Gamma Panel
Gamma Panel

Версия 1.0.0.20

Программа для регулирования яркости и контрастности мониторов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
QuickGamma
QuickGamma

Версия 4.0.0.4

Программа для калибровки монитора (настройки яркости и гаммы)

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Calibrize
Calibrize

Версия 2.0

Программа для калибровки контрастности, яркости и гаммы монитора

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (13)